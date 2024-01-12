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Марго Робби заговорила о перерыве в актерской карьере

Актриса Марго Робби заявила, что зрителям надоело видеть ее в кино

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Warner Bros.

Актриса Марго Робби призналась в беседе с Deadline, что задумалась о перерыве в актерской карьере.

Робби рассказала, что сейчас переживает самый длинный период без съемок с момента, как сыграла главную роль в фильме «Барби». Съемочный процесс картины закончился в октябре 2022 года. Артистка отметила, что хочет «пропасть» с экранов на какое-то время. Она считает, что на данный момент надоела зрителю.

«Честно, если бы я снялась в другом фильме слишком рано, люди сказали бы: «Снова она? Мы только что провели с ней целое лето. Хватит с нас». Я не знаю, что я буду делать дальше, но я надеюсь, что это ненадолго», — призналась актриса.

Робби также выразила желание снять фильм самой. Она отметила, что последние несколько лет хочет поработать режиссером.

«Но я всегда рассматривала это как привилегию, а не право. Я медленно приближалась к ощущению, что заслужила право быть режиссером, и сейчас чувствую, что я скоро буду готова», — заявила артистка.

В ноябре 2023 года Марго Робби призналась, что второй части «Барби» не будет.

Ранее Марго Робби повторила образ Барби в твидовом мини-платье.

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