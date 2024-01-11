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Племянница Галкина о профессии певицы: «Я не вторая Пугачева»

Племянница Максима Галкина* Алина стала певицей

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galkinalin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Племянница комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Алина сообщила в беседе с VOICE, что стала певицей.

Галкина уже записала свой первый трек на лейбле Legacy Music. По словам девушки, все права принадлежат ему, однако она благодарна компании за опыт и знания. Племянница комика отметила, что ее семья не сильно разделяла ее стремление стать артисткой, так как хотела для нее профессию «посерьезнее».

«Родные слушали мои треки, но, если честно, не знаю их реакции. Отправляла песни тем же дяде с тетей, когда они были уже за границей. При этом с уверенностью скажу, что в моей семье все придерживаются правила — делай то, к чему лежит душа», — поделилась начинающая певица.

Галкина уточнила, что медийность не является ее главной мечтой. Она уточнила, что это всего лишь «пункт в ее голове», напротив которого она «хотела бы поставить галочку». Девушка хочет поделиться взглядами на мир и своими беспокойствами через песни.

«Я не вторая Алла Пугачева. Я не так талантлива, как она. И я это прекрасно понимаю. Но если хочется пробовать что-то новое, то почему бы и нет? Живем один раз, как говорится», — поделилась Галкина.

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*  признан в РФ иностранным агентом
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