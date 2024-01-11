Волочкова прокомментировала матом иск от ТСЖ

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала матом информацию об иске Петербургского товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4». Об этом сообщает Mash.

Волочкова опровергла наличие долгов за коммунальные услуги. Она уверила, что все оплатила.

«Вы вообще живете в другом мире, а я живу на Мальдивах. До свидания», — заявила артистка.

На данный момент Волочкова отдыхает на Мальдивах. Там она сняла виллу стоимостью $4 тысячи в сутки. Однако ее не беспокоило дорогое жилье.

«И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», — писала балерина.

11 января стало известно, что Петербургское товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4» подало иск к балерине Анастасии Волочковой о взыскании судебных издержек. Иск был зарегистрирован судом 14 декабря 2023 года, само судебное заседание должно состояться 2 февраля.

В ноябре сообщалось, что судебные приставы хотят взыскать с Волочковой почти 60 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении ИП балерины начато 27 ноября. В графе с суммой непогашенной задолженности указана цифра в 57 195 рублей.

Ранее Волочкова снялась без белья в стиле Бритни Спирс.