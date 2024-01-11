Павильон с пандами в Московском зоопарке временно закроется

Павильон «Фауна Китая» временно закроют для посетителей Московского зоопарка с 12 января. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка в Telegram-канале.

«Временно закрыт павильон «Фауна Китая», — указывается в публикации.

По информации пресс-службы, это связано с тем, что мама-панда начинает выводить свою дочь Катюшу в большой вольер.

«Необходимо обеспечить пандам полный покой», — пояснили в зоопарке.

При этом отмечается, что папа-панда Жуи продолжит выходить на прогулки, и гости зоосада смогут посмотреть на него в уличном вольере.

До этого гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что панденок из Московского зоопарка продемонстрировала очередной прогресс в развитии. Малышке дали первую игрушку.

Ранее малышка-панда из Московского зоопарка переехала в новый манеж.