Любовь Успенская рассказала о безответной любви

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с moslenta.ru, что ей не знакома безответная любовь.

Успенская уточнила, что эти чувства испытывали мужчины, которых она бросала. По словам звезды, ей всегда отвечали взаимностью. Она объяснила, что была немного легкомысленной в вопросах любви.

«В итоге я понимала, что ошибалась, и оставляла мужчину. У некоторых мужчин любовь ко мне осталась до сих пор», — поделилась артистка.

В октябре 2023 года Успенская заявила, что певец Филипп Киркоров делал ей предложение в Америке. На тот момент артистка была замужем, поэтому отказалась. По словам певицы, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

В ноябре Киркоров опроверг, что делал предложение коллеге Любови Успенской. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями». Исполнитель отметил, что звал под венец множество звезд, к примеру Машу Распутину и Азизу, но не ее.

Киркоров предположил, что возможно Успенская хотела за него выйти замуж, однако он не видел себя рядом с ней.

Ранее Любовь Успенская объяснила, почему уехала из США.