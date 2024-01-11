Милявскую могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта

Активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить певицу Лолиту Милявскую на уведомление о втором гражданстве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Бородин просит проверить, подавала ли Милявская необходимые документы, чтобы уведомить о наличии израильского гражданства. Если их нет, то звезде может грозить наказание по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства».

По закону, если человек не уведомил о своем втором гражданстве вообще, то его могут привлечь к уголовной ответственности. В этом случае грозит штраф до 200 000 рублей или до 400 часов обязательных работ.

Лолита Милявская получила израильское гражданство в 1978 году. В июле 2022 году она опровергла слухи о своей эмиграции.

«Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу! Столько любви, сколько я получала и получаю здесь... При всех моих обстоятельствах и неправильном поведении меня страна всегда понимала. Страна — это люди. Поэтому не задавайте мне больше таких вопросов», — заявляла певица.

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