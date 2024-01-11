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Анна Чиповская рассказала, как музыка помогает ей вжиться в роль

Актриса Анна Чиповская призналась, что создает плейлисты своим персонажам

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Актриса Анна Чиповская в интервью «Звук Медиа» заявила, что иногда создает плейлисты своим персонажам, чтобы лучше вжиться в роль.

«Непосредственно перед выступлениями или спектаклями музыку я не слушаю, а в процессе репетиций, бывает, создаю целые плейлисты, которые атмосферно отражают персонажа, его характер, настроение. Такой своеобразный звуковой мудборд», — пояснила Чиповская.

В июне 2023 года Анна Чиповская тайно вышла замуж и опубликовала первые фото со свадьбы. 16 июня Анна Чиповская отметила 37-летие. В свой день рождения актриса решила вспомнить, как прошел очередной год ее жизни, и опубликовала соответствующий пост в социальных сетях. «Все, что спасало этот год», — написала она под серией памятных снимков, сделанных в период с прошлого лета.

В подборку попали два кадра из ЗАГСа. Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев сыграли тайную свадьбу после шести лет отношений.На фотографиях Чиповская предстала в обтягивающем белом платье длины миди и остроносых туфлях-лодочках. Она несла несколько букетов цветов, а Ендальцев держал в руках свидетельство о заключении брака.

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