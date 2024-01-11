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Ведущий «Маски» рассказал, что хочет сыграть злодея в кино

Телеведущий Вячеслав Макаров признался, что хочет сыграть подлого карьериста

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Шоу «Маска»/Пресс-служба НТВ

Телеведущий Вячеслав Макаров в интервью «Пятому каналу» признался, что хочет сыграть антагониста в кино.

«Скорее, злодея какого-нибудь сыграл бы, почему нет. Мне кажется, у меня и внешне этому все соответствует, и внутренняя часть во мне темная все-таки тоже существует. Эту грань можно раскопать где-то внутри и вывести ее наружу», — отметил Макаров.

Ведущий шоу «Маска» убежден, что мог бы отлично подойти на роль подлого карьериста, который готов подставить коллег ради собственной выгоды. При этом артист подчеркнул, что в жизни не ведет себя так, но может представить, какими доводами руководствуется такой человек. Макаров признался, что ему интересно изучить мотивы отрицательного героя и примерить на себя какие-либо черты его характера.

«Может быть, подлого карьериста сыграл бы, который идет по головам. Мне кажется, такого персонажа я бы хорошо сыграл. Я таким не являюсь в жизни, но, мне кажется, я бы хорошо понял, чем мотивирован этот человек и почему он пренебрежительно относится к людям», — резюмировал телеведущий.

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