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Волочкова рассказала, сколько тратит на отдых на Мальдивах

Балерина Волочкова призналась, что ее номер в отеле на Мальдивах стоит $4 тысячи в сутки

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, сколько тратит на свой традиционный посленовогодний отдых на Мальдивах. О финансовом вопросе отпуска она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла тут стоит $4 тысячи в сутки. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», — размышляет Волочкова.

Площадь виллы, в которой остановилась Волочкова, составляет 113 квадратных метров. На ее территории есть бассейн с видом на океан, вилла оборудована кондиционером, телевизором, мини-баром. Всего на отдых звезда, по ее признанию, потратила более 6 миллионов рублей.

На Мальдивах Волочкова отдыхает уже в двадцать первый раз и сравнивает путешествие с поездкой на дачу.

Накануне Волочкова призналась, что полетела отдыхать на Мальдивы одна, и возмутилась тем, что всех интересует вопрос о компании экс-солистки Большого театра в отпуске.

«Мне хватает людей и в Москве, в моем окружении и во время моих шоу. И мужчин мне хватает. Так что на Мальдивах у меня своего рода ретрит — возможность перезагрузиться и просто побыть одной», — призналась танцовщица.

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