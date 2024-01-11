Ведущая «Спокойной ночи, малыши» рассказала о сложностях работы на проекте

Телеведущая Оксана Федорова в разговоре с «Вечерней Москвой» призналась, что ей было тяжело воспринимать кукол как партнеров для общения на съемках «Спокойной ночи малыши».

«Она (программа. — «Газета.Ru») стала частью моей жизни. Я веду «малышей» с 2002 года. Поначалу было сложно говорить с куклами как с живыми персонажами, но со временем стала воспринимать их как настоящих», — рассказала Федорова.

При этом она уточнила, что ей особенно запомнился первый съемочный день, когда телеведущей казалось, что у нее совершенно ничего не получается в кадре. Но тогда, по словам Федоровой, художник программы Александр Саушин разглядел в ней потенциал и заверил, что девушка хорошо смотрится в кадре. Артистка заметила, что слова коллеги стали пророческими — Федорова ведет передачу более 20 лет. При этом сама Федорова старается не выделять какой-либо проект в своей творческой деятельности, так как ценит каждое свое шоу.

«Невозможно выделить какой-то один, поскольку все они очень разные и каждый по-своему дал мне источники для внутреннего роста и наполнения. На мой взгляд, сейчас крайне не хватает программ со смыслом, с пищей для размышлений, увлекающих в мир прекрасного», — резюмировала телеведущая.

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