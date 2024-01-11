Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

Худрук Малого театра и режиссер Юрий Соломин, по предварительным оценкам, скончался от почечной недостаточности. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, почечная недостаточность развилась из-за недавно перенесенного инсульта с поражениями височной области и кровоизлиянием в мозг.

Юрий Соломин попал в больницу больше двух месяцев назад — 6 ноября 2023 года. В пресс-службе Малого театра госпитализацию объяснили инсультом в легкой форме, который перенес артист. 14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония. 9 января стало известно о выписке Соломина, а 11 января ТАСС сообщил о смерти артиста в возрасте 88 лет.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он удостоился звания народного артиста СССР.

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