Путин посетил анимационную студию «Мечталет» в Хабаровске

Президент России Владимир Путин посетил в Хабаровске анимационную студию «Мечталет». Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты отметили, что это первая анимационная студия на Дальнем Востоке, цель которой — создание конкурентоспособного контента для международного рынка.

Спустя год после создания в 2018 году «Мечталет» реализовал шесть короткометражных проектов и начал работу над сериалом «Спина к спине». В 2020 году он вышел на стриминговые сервисы и телеканалы России, а затем в Китае и Казахстане.

В настоящее время студия работает над вторым сезоном «Спины к спине», полнометражным фильмом «Невельской» и сериальным проектом для подростковой аудитории.

В ходе визита Путин оставил автограф на постере к мультипликационному фильму «Невельской». Его премьера запланирована на 2025 год.

10 января Путин прибыл в Хабаровск на совещание по развитию дальневосточных городов. В ходе визита у российского лидера запланированы переговоры с представителями регионального бизнеса, посещение мультипликационной студии и обсуждение вопроса формирования креативных кластеров в регионах.

Ранее «Союзмультфильм» обратился в СК России из-за прав на «Чебурашку» в США.