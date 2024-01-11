Умер Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Малого театра, художественным руководителем которого был артист.

Агентство ТАСС также сообщило о смерти Соломина со ссылкой на источник в его окружении.

Подробности смерти актера пока неизвестны.

Юрий Соломин попал в больницу больше двух месяцев назад — 6 ноября 2023 года. В пресс-службе Малого театра госпитализацию объяснили инсультом в легкой форме, который перенес артист.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

9 января стало известно о выписке Соломина.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он удостоился звания народного артиста СССР.

Ранее у певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук на фоне прогрессирующего ревматоидного артрита.