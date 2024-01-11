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Анита Цой объяснила, почему ее не было на «Песне года»

Певица Цой переадресовала вопрос о своем отсутствии на «Песне года» Игорю Крутому

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Телеканал «НТВ»

Певица Анита Цой объяснила, почему ее номера не было в программе 52-го телефестиваля «Песня года». Об этом она поговорила с изданием «Утро.ру».

«Это вопрос к Игорю Крутому и ко всем, кто занимается «Песней года». Я не то, чтобы сильно переживаю по этому поводу, просто хочется, чтобы люди, которым нравится моя музыка, имели возможность меня слышать», — переадресовала вопрос продюсеру и композитору Цой.

Певицу приглашали на «Песню года» дважды — в 2001 году с песней «Романс» и в 2016 году с композицией «Сумасшедшее счастье».

«Любая награда — это оценка труда артиста и качества этого труда. Но мне важно, чтобы эта премия была честная, поэтому я не обиваю пороги и не прошу никого», — заключила она.

Анита Цой начала музыкальную карьеру в 1996 году. Она поступила на «Вокальное отделение» ГИТИСа и начала зарабатывать деньги для записи своего дебютного альбома. В 1997-м она выпустила свою первую пластинку «Полет». В 2021-м звезда удостоилась звания народной артистки России.

Недавно Цой призналась, что нанимает работников по гороскопу. Вся команда исполнительницы работает с астропсихологом.

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