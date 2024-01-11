Успенская рассказала о тяжелой реабилитации дочери после аварии

Певица Любовь Успенская рассказала о тяжелой реабилитации своей дочери Татьяны Плаксиной после аварии. Об этом она поговорила с «Мослентой».

По словам Успенской, ее дочь не осознавала, что говорит и делает.

«Она пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — говорит Успенская.

Она подчеркнула, что никогда не отказалась бы от дочери.

«Я очень любила и люблю Таню. Она — мое дитя. Я воспитывала ее в любви, в заботе, дала ей хорошее образование и ради нее готова отдать все на свете. Сколько ее выздоровление стоило мне сил, денег и нервов», — сказала звезда.

Певица уточнила, что смогла наладить отношения с дочерью вопреки критикам, советовавшим ей забыть о Татьяне.

«Если бы я прислушивалась к советам так называемых доброжелателей — «забудь свою дочь», «живи своей жизнью» — то свою дочь не спасла бы. Сегодня мы избавились от всех негодяев, которые когда-то нас окружали», — заключила Успенская.

Накануне стало известно, что на Успенскую могут подать в суд из-за песни «По полюшку», прозвучавшей во время последнего новогоднего огонька на Первом канале.

Ранее «Мутабор» обжаловал приостановку своей деятельности после вечеринки Ивлеевой.