Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Успенская рассказала о тяжелой реабилитации дочери после аварии

Певица Успенская рассказала, что смогла наладить отношения с дочерью вопреки критикам

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская рассказала о тяжелой реабилитации своей дочери Татьяны Плаксиной после аварии. Об этом она поговорила с «Мослентой».

По словам Успенской, ее дочь не осознавала, что говорит и делает.

«Она пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — говорит Успенская.

Она подчеркнула, что никогда не отказалась бы от дочери.

«Я очень любила и люблю Таню. Она — мое дитя. Я воспитывала ее в любви, в заботе, дала ей хорошее образование и ради нее готова отдать все на свете. Сколько ее выздоровление стоило мне сил, денег и нервов», — сказала звезда.

Певица уточнила, что смогла наладить отношения с дочерью вопреки критикам, советовавшим ей забыть о Татьяне.

«Если бы я прислушивалась к советам так называемых доброжелателей — «забудь свою дочь», «живи своей жизнью» — то свою дочь не спасла бы. Сегодня мы избавились от всех негодяев, которые когда-то нас окружали», — заключила Успенская.

Накануне стало известно, что на Успенскую могут подать в суд из-за песни «По полюшку», прозвучавшей во время последнего новогоднего огонька на Первом канале.

Ранее «Мутабор» обжаловал приостановку своей деятельности после вечеринки Ивлеевой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами