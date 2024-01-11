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Комик Пушкин высказался об отъезде из страны

Комик Пушкин заверил, что не уедет из России

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Stand-Up Club #1/YouTube

Комик Костя Пушкин высказался об отъезде из страны в сольном стендап-концерте «Это все шутки». Запись выступления опубликована на YouTube.

Пушкин пошутил, что аудитория пришла к нему, потому что другие стендаперы покинули Россию.

«В таком случае готов вас приютить. Я не собираюсь уезжать из страны», — заверил он.

Накануне белорусский стендапер Слава Комиссаренко признался, что из-за его внешности публика в США воспринимает его более жестким человеком, нежели российская.

«Мне в Америке нравилось, потому что они на меня непонятно как реагировали. Я там на английском выступал. Я привык, что когда я выступаю на русском со стендапом, я выгляжу как милый парень, я не какой-то жесткий тип. А для них я выгляжу как огромный русский Борис», — отметил Комиссаренко.

Ранее финские музыканты потребовали исключить Израиль из «Евровидения».

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