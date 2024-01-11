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Фильм «28 дней спустя» получит новый сиквел

Режиссер Дэнни Бойл снимет зомби-фильм «28 лет спустя»

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Fox Searchlight

Режиссер Дэнни Бойл снимет новый сиквел зомби-хоррора «28 дней спустя» (2002). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм будет называться «28 лет спустя», сценарий к нему напишет режиссер и сценарист оригинального хоррора Алекс Гарленд, также работавший над сценарием сиквела «28 недель спустя» (2007).

Картина будет началом новой трилогии.

Ее бюджет оценивают в $75 млн.

Бюджет «28 дней спустя» составлял $8 млн. Картину называли возрождением зомби-хоррора, также она поспособствовала актерской карьере сыгравшего главную роль Киллиана Мерфи — звезды прошлогоднего «Оппенгеймера». В фильме ужасов Мерфи сыграл курьера, пробуждающегося от комы в постапокалиптической Британии, жителей которого вирус превратил в монстров.

Накануне режиссер Тим Бертон объявил о конце съемок фильма «Битлджус 2».

Ранее финские музыканты потребовали исключить Израиль из «Евровидения».

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