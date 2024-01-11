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В клубе «Мутабор» нашли следы жизнедеятельности грызунов

«Ъ»: клуб «Мутабор» закрыли из-за следов грызунов и отсутствия термометров

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Роспотребнадзор выявил в клубе «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил источник издания «КоммерсантЪ».

По данным источника, в помещении клуба имелись «следы жизнедеятельности грызунов», а дезинсекционные мероприятия проводились неправильно.

В материалах Роспотребнадзора, продолжает источник, также говорится об отсутствии термометров и приборов контроля температурно-влажностного режима хранения в складских помещениях. На стенах, потолке, напольном покрытии, барных стойках и технологическом оборудовании нашли следы грязи и пыли.

В целом, утверждает инсайдер, состояние помещений клуба оценено как «крайне неудовлетворительное»: на стенах и полу обнаружены трещины и сколы, на потолке — отслоения, которые «затрудняют уборку и дезинфекцию помещений» и могут стать причиной проникновения в клуб насекомых и грызунов и «попадания в пищевую продукцию инородных предметов».

Суд в Москве закрыл клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, на 90 суток. Срок исчисляется с 27 декабря. Компанию, владеющую заведением, признали виновной в нарушении санитарных норм: по заявлению судьи, на вечеринке присутствовал больной инфекционным заболеванием.

Незадолго до заседания владелец клуба подарил мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери и заявил, что выступает «против мракобесия» и «поддерживает церковь».

Ранее уехавший из России комик Идрак Мирзализаде пожаловался на трудности эмиграции.

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