Звезда сериала «Слово пацана» высмеял игру Козловского в «Духless»

Актер Никита Кологривый высмеял Данилу Козловского в фильме «Духless». Об этом сообщает издание «СтарХит».

Кологривый заявил, что роль Козловского в «Духlessе» несложно играть. По его мнению, для нее достаточно надеть на мужчину костюм-тройку, посадить его в «Роллс-Ройс» и попросить разговаривать томным полушепотом.

«Немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — заявил артист.

В июле Козловский потребовал через суд взыскать с активиста Виталия Бородина 1 рубль в качестве моральной компенсации за распространение порочащих сведений. В сентябре актер отсудил у активиста рубль после двух неудачных исков.

Бородин в середине апреля обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке.

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