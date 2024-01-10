Анфиса Чехова вспомнила конфликт с Нагиевым

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в шоу «Злые языки», что у нее был конфликт с актером Дмитрием Нагиевым.

Чехова рассказала, что в одном из интервью раскритиковала Нагиева, после чего тот обиделся на нее. После этого они должны были вместе провести корпоратив, однако артист начал его без коллеги. По словам телеведущей, как только она пришла на мероприятия, Нагиев припомнил это интервью и начал высмеивать ее лишний вес со сцены.

Чехова призналась, что покинула мероприятие в плохом настроение. Однако через несколько лет Нагиев попросил прощение за свое поведение во время съемок программы «Две звезды». По словам телеведущей, после этого их отношения наладились.

В декабре 2023 года Чехова поддержала блогершу Настю Ивлееву после ее «голой» вечеринки.

Телеведущая считает, что Ивлеева не сделала ничего предосудительного и не заслужила такой негатив в свой адрес. Однако она уточнила, что жизнь звезд шоу-бизнеса состоит из того, что сегодня человека любят, а завтра — ненавидят. По мнению артистки, слава — это наказание, замаскированное под подарок.

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