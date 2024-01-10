Хамовнический суд Москвы вернул иск на миллиард рублей к Ивлеевой

pavlyuchenko_1981/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к блогерше и телеведущей Насте Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.

Иск был подан из-за «голой» вечеринки Ивлеевой. Истцы требовали с блогерши миллиард рублей компенсации за якобы нанесение морального вреда.

26 декабря Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей. Инициатором судебного процесса стал продюсер и актер «Бригады» Александр Иншаков. Позднее стало известно, что на имущество Ивлеевой могут наложить арест в рамках иска. Истцы просили также запретить Ивлеевой выступать и вести культурно-массовые мероприятия на территории России, включая корпоративы и рекламирование брендов.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позже Ивлеева и некоторые участники мероприятия извинились за вечеринку.

Ранее суд приостановил работу клуба «Мутабор» после «голой» вечеринки.