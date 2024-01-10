Борис Гребенщиков* вспомнил, как впал в кому из-за Led Zeppelin

Музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) признался в беседе с журналистом Михаилом Козыревым (признан в РФ иностранным агентом), что творчество группы Led Zeppelin пагубно повлияло на его физическое здоровье.

Гребенщиков заявил, что в один момент перестал слушать Led Zeppelin, несмотря на то, что группа его «потрясает». Артист вспомнил, как в один день решил подробно ознакомиться с творчеством коллектива и прослушать все альбомы. После этого он впал в кому на полторы недели. Певец признался, что находился в плачевном состоянии и мог не очнуться.

«После чего я их успешно стер. То, чем занимается мистер Пейдж (Джимми Пейдж) — это его абсолютное право, я его абсолютно уважаю. У меня с Алистером Кроули и этой школой сложное отношение. Это не мое. Я лучше буду в другом месте», — рассказал музыкант.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Музыкант рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине.

Ранее Борис Гребенщиков ответил на слухи о жизни в Израиле.