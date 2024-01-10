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В Москве открылась выставка творчества Бэнкси

В Москве стартовала выставка «Найти Бэнкси»

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Пресс-служба выставки «Бэнкси: гений или вандал?»

Выставка «Найти Бэнкси» открылась в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители мероприятия.

Экспозиция пройдет до 19 мая 2024 года в Павильоне №22 на ВДНХ. На ней представили более 150 копий работ анонимного стрит-арт художника под псевдонимом Бэнкси. Посетители смогут увидеть репродукции новых произведений творца — от граффити до инсталляций и от скульптур до аниматронных роботов.

На мероприятии также будет предоставлен аудиогид о работах Бэнкси. У посетителей есть возможность сделать красочные снимки в уникальных фотозонах, а также почувствовать себя в роли уличного граффитиста и оставить свой «тэг» прямо на стене.

Выставка объединяет несколько тематик: общество потребления, социальное неравенство, эпоха контроля, защита окружающей среды, будущее для потомков. Завершается экспозиция в магазине сувениров, напоминая о фильме Бэнкси «Выход через сувенирную лавку», который был номинирован на «Оскар».

В декабре 2023 года заместительница городского совета района Саутварк в Лондоне Саутуарка Жасмин Али обратилась в полицию для возвращения знака «СТОП» с граффити стрит-арт-художника Бэнкси.

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