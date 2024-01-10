Наталья Штурм раскрыла свой диагноз

Певица Наталья Штурм призналась в беседе с womanhit.ru, что ей диагностировали дистрофию.

На данный момент Штурм весит 48 килограммов. Артистка рассказала, что практически не ест из-за стресса. Она переживает из-за потери матери, которой не стало 3 января.

«Врачи поставили мне дистрофию. Они это определяют по ключицам. Мне просто не хочется есть совсем. За сегодняшний день я съела только один мандарин и все. Понимаю, что так нельзя и так долго продолжаться не может. Сейчас постараюсь себя заставить съесть йогурт», — поделилась звезда.

Штурм отметила, что не в первый раз сбрасывает вес на фоне стресса. Впервые она так похудела, когда бывший муж запрещал ей полгода видеться с сыном. Тогда ей помог разговор с массажистом, чьи услуги ей подарили на гастролях в Ставрополе.

«Да ладно тебе. Все образуется, сын тебя еще измучает мамканьем», — вспомнила слова массажиста исполнительница.

В декабре 2023 года Штурм призналась, что хочет сбрить волосы на затылке. Артистка заявила, что у нее «идеальный череп», поэтому в скором времени она пострижется.

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