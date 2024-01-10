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В центре Грабаря рассказали о состоянии «Троицы» перед передачей в ХХС

Центр Грабаря: на момент транспортировки «Троицы» в ХХС на иконе не было ухудшений

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Павел Бедняков/РИА Новости

Представители реставрационного центр имени Грабаря рассказали о состоянии иконы «Троица» Андрея Рублева при транспортировке в храм Христа Спасителя (ХХС). Пресс-службу центра цитирует ТАСС.

«К моменту перевозки икона была осмотрена совместно специалистами Центра имени Грабаря и Третьяковской Галереи. Было зафиксировано отсутствие изменения (ухудшения) состояния сохранности иконы», — рассказали в центре.

Известно, что икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до дня Святой Троицы 23 июня.

После Троицы икону переместят в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде Московской области.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили в храме Христа Спасителя, а позднее перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Предполагалось, что спустя год ее отправят в Троице-Сергиеву лавру.

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.

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