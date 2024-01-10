«Башка отвалится»: Путин о зарубежных мультфильмах

Президент России Владимир Путин раскритиковал зарубежные мультфильмы. Об этом сообщает ТАСС.

«Смотришь современные мультики западного производства — там все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают», — сказал глава государства.

Иностранным мультфильмам Путин противопоставил отечественные.

«Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества, эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают», — уточнил он.

Об анимационной продукции президент поговорил на встрече с представителями общественности Анадыря 10 января. В ходе мероприятия он также обратил внимание, что в настоящее время Чукотка находится на слуху у всей страны.

Как отметил Путин, для этого есть множество причин. В частности, российский лидер указал на сосредоточение в данном регионе большого количества полезных ископаемых и на его расположение.

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