Россияне назвали новогодний киноинтерьер, в котором мечтают жить

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Россияне рассказали о новогодних интерьерах, в которых мечтали бы жить. Данные соответствующего опроса, проводившегося среди более чем 3 тысяч россиян, «Газете.Ru» предоставил сервис «Ремонт со СберУслугами».

Больше трети россиян (35%) рассказали, что им нравится интерьер кинокартины «Ирония судьбы, или с легким паром!». 33% респондентов хотели бы жить в интерьерах фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а 25% опрошенных положительно отметили интерьер картины «Один дома».

В десятку самых популярных также вошли фильмы «Чародеи» (23%), «Карнавальная ночь» (22%), «Девчата» (17%), «Гарри Поттер» (12%), «Елки» (10%) и «Рождественская история» (6%). Еще по 6% опрошенных указали на дом Гринча из кинокартины «Гринч — похититель Рождества» и дом из фильма «Отпуск по обмену».

5% участников исследования были бы не против поселиться на время праздников на шоколадной фабрике Вилли Вонки из киноленты «Чарли и шоколадная фабрика», а 4% отметили атмосферу фильма «Реальная любовь». По 2% выделили «Гремлины», «Четыре Рождества» и «Санта-Клаус».

«Ирония судьбы» Эльдара Рязанова также возглавила топ фильмов, которые собирались смотреть россияне на новогодних праздниках.

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