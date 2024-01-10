Соседов предложил замену Киркорову

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил замену певцу Филиппу Киркорову, которого вырезали из некоторых новогодних программ после скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Соседова цитирует News.ru.

По мнению Соседова, зрители не думают о том, чьи номера вошли в шоу, а чьи нет.

«Музыкальные программы давно превратились просто в фон, в сопровождающую картинку. Вы поспрашивайте людей, что им запомнилось из того, что они увидели. Вам скажут, что запомнились какие-то разговоры из ток-шоу [Андрея] Малахова и других», — предположил он.

Соседов не сомневается, что Киркорова можно было бы заменить Николаем Басковым или Сергеем Лазаревым, поскольку их репертуары якобы не отличаются.

«Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару?» — задал вопрос он, добавив, что такое было бы невозможным.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии, помимо Глюкозы, присутствовали многие другие звезды российской эстрады: Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки сначала раскритиковали в соцсетях, после чего появились различные проверки и иски. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие.

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