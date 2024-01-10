Директор Хлебниковой ответил на слухи о прогрессирующей болезни певицы

Концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс заявил, что материалы о проблемах со здоровьем у певицы Марины Хлебниковой ни на чем не основаны. Его слова передает NEWS.RU.

«Они даже ленятся придумывать имена вымышленных врачей, с кем они якобы общались, уже до такой степени обленились. Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать», — посетовал мужчина.

Прайс подчеркнул, что сейчас артистка находится в гастрольном туре и добавил, что Хлебникова регулярно публикует ролики со своих выступлений в соцсетях. 6 января артистка опубликовала на своей VK-странице видео с выступления в Екатеринбурге с фразой: «Год только начался, а я вся в концертах». 9 января певица выложила очередную запись выступления.

Недавно Telegram-канал Shot сообщил, что у певицы Марины Хлебниковой якобы начали отказывать пальцы рук на фоне прогрессирующего ревматоидного артрита. Shot подчеркивал, что врачи также провели певице пробу Ромберга, которая якобы выявила невротическое расстройство у исполнительницы.

Ранее сообщалось, что 82-летняя звезда «Тани» попала в больницу.