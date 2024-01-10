Шарлоту отказали в смене меры пресечения

Самарский областной суд оставил под стражей певца Шарлота до 24 января 2024 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Заседание прошло 10 января в 8.30 мск, сам исполнитель присутствовал на нем по видеосвязи.

Материалы дела поступили в суд 9 января. Музыкант просил изменить меру пресечения на домашний арест либо выпустить его под залог.

В конца июня 2023 года Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября того же года певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали. В ноябре Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Позднее Кировский районный суд Самары арестовал артиста. Шарлот разместил в соцсети несколько видеороликов, которые привели к возбуждению в отношении него трех уголовных дел — по статьям УК РФ «Реабилитация нацизма» и «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Ранее сообщалось, что Шарлот написал патриарху Кириллу.