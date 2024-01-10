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У Хлебниковой начался невроз на фоне проблем со здоровьем

Shot: у певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

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Анатолий Ломохов/Russian Look/Global Look Press

У певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук на фоне прогрессирующего ревматоидного артрита. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у артистки ухудшилась чувствительной и подвижность пальцев, а также ей больно ходить. Shot отмечает, что врачи провели певице пробу Ромберга, которая выявила невротическое расстройство у исполнительницы.

28 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что Хлебникова якобы встала на учет как инвалид третьей группы. По данным издания, причиной оказался ревматоидный артрит. Артистка начнет получать льготы с начала 2024 года.

Shot также подчеркнул, что сейчас Хлебникова якобы находится на второй стадии болезни — у нее появились эрозии в костях запястий и локтей. Кроме того, ей якобы диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами.

Однако позднее концертный директор артистки Данила Прайс опроверг наличие у певицы инвалидности. Он отметил, что в последнее время все чаще стала появляться дезинформация о состоянии здоровья Хлебниковой. По его словам, все заявления о ее самочувствии неправда. Он уверил, что артистка не жалуется на свое здоровье. Более того, певица сейчас проводит концертный тур.

Ранее сообщалось, что Юрия Соломина выписали из больницы.

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