Шарлот написал патриарху Кириллу

Певец Эдуард Шарлот около двух недель назад написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу из СИЗО. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Baza.

В письме Шарлот попросил прощения, сообщил о раскаянии и готовности искупить вину. Кроме того, артист признался, что якобы «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», если его выпустят из следственного изолятора.

В конце июня 2023 года Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября того же года певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали. В ноябре Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Шарлот был арестован до 24 января в начале декабря 2023 года Кировским районным судом Самары. На него возбуждены два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих», певцу до шести лет лишения свободы.

Суд рассмотрит апелляцию на арест Шарлота 10 января.

Ранее самарская блогерша Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России.