Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шарлот написал патриарху Кириллу

Певец Шарлот написал патриарху Кириллу письмо и выразил готовность искупить вину

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Певец Эдуард Шарлот около двух недель назад написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу из СИЗО. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Baza.

В письме Шарлот попросил прощения, сообщил о раскаянии и готовности искупить вину. Кроме того, артист признался, что якобы «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», если его выпустят из следственного изолятора.

В конце июня 2023 года Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября того же года певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали. В ноябре Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Шарлот был арестован до 24 января в начале декабря 2023 года Кировским районным судом Самары. На него возбуждены два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих», певцу до шести лет лишения свободы.

Суд рассмотрит апелляцию на арест Шарлота 10 января.

Ранее самарская блогерша Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами