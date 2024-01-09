Минюст придет с проверкой к блогеру Николаю Соболеву*

Министерство юстиции опубликовало график «плановых проверок иностранных агентов на 2024 год». О таблице Excel, в которой указаны адреса регистрации физических лиц, их ИНН, СНИЛСы и даты рождения иноагентов, написало издание «Москва онлайн».

Всего в таблице семь человек и организаций, признанных иноагентами, проверка по каждому лицу будет длиться 20 дней. Первым оказался блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), к нему домой с обысками придут в феврале.

Проверки, уточняет ведомство, делаются в целях «государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах». Кроме того, в таблице опубликованы адреса нескольких правозащитников и журналистов, общественных, образовательных и некоммерческих организаций.

Летом 2023 года Соболева проверяла ФНС.

Ранее артисты-иноагенты столкнулись со сложностями новогодних выступлений.