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«Поэта надо спасать поэзией»: Борис Акунин* о сбитом машиной Рубинштейне

Писатель Борис Акунин подтвердил, что поэт Лев Рубинштейн находится в тяжелом состоянии

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Максим Блинов/РИА Новости

Писатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов) рассказал подписчикам своего Telegram-канала о состоянии сбитого машиной поэта Льва Рубинштейна.

«Мой друг Лев Рубинштейн, один из лучших людей на свете, выдающийся поэт, попал в беду. Вчера его сбила машина. Состояние тяжелое», — сказал он.

Он призвал друзей литератора молиться. Сам Акунин, по его словам, для успокоения дал англоязычному хокку-генератору задание сочинять трехстишья про надежду и чудо.

«Надежда и чудо генерируются на мониторе гирляндами. Среди сотен синтетических хокку иногда внезапно выскакивают живые. Тогда я их перевожу. Поэта надо спасать поэзией», — поделился он.

Акунин также привел примеры хокку.

«Опали цветы, / Но один не опадет. / Это надежда», — процитировал работу генератора он.

9 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Он попал в реанимацию с отеком мозга, переломами и повреждениями внутренних органов. Поэт уже перенес операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Как рассказал очевидец, за рулем автомобиля, наехавшего на Рубинштейна, был «визуально трезвый» мужчина в спецодежде. По данным столичного дептранса, за год он нарушил ПДД 19 раз.

Ранее РАО потребовало 2 миллиона рублей от Филиппа Киркорова.

*  внесен в перечень террористов и экстремистов
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