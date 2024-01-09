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Игорь Крутой попросил не сравнивать вокал Серова и звезды «Слова пацана»

Продюсер Крутой анонсировал клип Леона Кемстача на песню Серова «Как быть»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и композитор Игорь Крутой в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировал клип звезды сериала «Слово пацана» Леона Кемстача на песню Александра Серова.

«В конце прошлого года молодой актер Леон Кемстач записал и выпустил свою версию песни «Как быть». Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников», — написал Крутой.

По мнению Крутого, молодому актеру удалось привнести в трек необычное звучание благодаря юношеской непосредственности и открытости Кемстача. Композитор анонсировал релиз видеоклипа в ближайшее время и предложил подписчикам посмотреть, как они с актером записывали песню на студии и готовились к съемкам видеоролика.

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