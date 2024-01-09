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Звезда «Кухни» рассказала о страхе перед Назаровым на съемках ситкома

Актриса Екатерина Кузнецова призналась, что боялась Назарова на съемках «Кухни»

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Актриса Екатерина Кузнецова на YouTube-шоу «И грянул Грэм» рассказала, что боялась Дмитрия Назарова на съемках в сериале «Кухня».

«Когда мы работали вместе, я его очень сильно боялась, потому что для меня он был такой большой-большой артист. И каждый раз, когда я находилась с ним в кадре, то испытывала такое… немножко боязливо было», — вспомнила Кузнецова.

Она уточнила, что возобновила общение с коллегой несколько лет назад, когда жена Назарова выразила ей поддержку: оба артиста придерживаются негативного мнения насчет СВО. При этом Кузнецова в свою очередь также проявила сочувствие к Назарову и его жене, когда их уволили из МХТ имени Чехова.

«Меня никто особо не поддерживал в этом во всем. Единственный человек, кто со мной был достаточно долго на связи, это Ольга Медынич, актриса, которая играла в нашем сериале. Она проявляла эмпатию, интересовалась, спрашивала», — резюмировала артистка.

В январе Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине.

Ранее SHAMAN рассказал о возможности дать интервью Собчак и Дудю.

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