Юмористка Парфенюк рассказала о неудачных попытках попасть в реалити-шоу

Юмористка Ольга Парфенюк на YouTube-шоу «Страхи» призналась, что не раз пыталась попасть в реалити-шоу «Последний герой».

Она уточнила, что смотрит все сезоны проекта, хотя последний ей не очень понравился. Девушка пыталась попасть и в зарубежный проект «Игра в кальмара», снятый по мотивам одноименного корейского сериала. Парфенюк пожаловалась, что ее никуда не берут, хотя она стабильно отправляет заявки на участие в реалити-шоу.

Вместе с этим комик рассказала, что хотела бы сняться в российском проекте «Звезды в Африке». Юмористка считает, что звезды не очень реалистично выживают на проекте, так как часто сидят накрашенные в кадре.

«Сидят все в гриме, накрашенные. Ну какое это выживание в Африке? Это какая-то фигня», — улыбнулась Парфенюк.

В начале декабря вьетнамская беженка Мэй Уилан выиграла реалити-шоу «Игра в кальмара: вызов». Она получила главный приз — $4,56 млн долларов. На счет женщины они поступят 5 января 2024 года. Уилан призналась, что хочет вложить деньги в свое будущее проживание в доме престарелых и пожертвовать их часть на благотворительность.

Ранее Киркоров впервые выступил на сцене после скандала с «голой» вечеринкой.