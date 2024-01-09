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Воюющий в армии Израиля звезда сериала «Фауда» от Netflix получил ранение в секторе Газа

Актер Идан Амеди получил серьезное ранение во время боевых действий против ХАМАС

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Актер Идан Амеди, известный по сериалу «Фауда» на Netflix, получил серьезное ранение во время боевых действий против ХАМАС. Об этом сообщает Bild.

Звезду доставили в больницу имени Хаимa Шиба в Тель-Авиве. При этом неизвестно, как именно Амеди был ранен. В то же время израильское онлайн-издание Walla News отмечает, что медики извлекли из тела актера осколки.

Bild подчеркивает, что звезда сериала Netflix стал одним из первых знаменитостей, принявших участие в войне Израиля и ХАМАС. На момент получения ранения 35-летний резервист Амеди находился в секторе Газа со своим подразделением — инженерно-боевым корпусом. Семья актера подтвердила сообщения о ранении актера. Его отец признался, что жизни Амеди ничего не угрожает, родные молятся за его скорейшее выздоровление.

Премьера первого сезона сериала «Фауда» состоялась 15 февраля 2015 года. Он рассказывает о бойцах секретного подразделения Мистаравим во время палестинско-израильского конфликта. Всего в шоу четыре сезона, последний вышел в июле 2022 года.

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