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Мизулина раскрыла подробности выступления вокалиста группы «Щенки»

Мизулина: солист группы «Щенки» не раз выступал на сцене с носком на гениталиях

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале заявила, что вокалист группы «Щенки» Максим Тесли неоднократно выступал с одним носком на гениталиях на своих концертах.

«Открылись интересные подробности: подписчики сообщают, что в таком виде исполнитель выходил на сцену уже несколько лет, но на это никто не обращал внимания», — написала она.

В опубликованных Мизулиной скринах подписчик заявлял, что на перформансы Тесли часто жаловались, однако «это не помогало».

Недавно стало известно, что солиста «Щенков» Тесли задержали в аэропорту при попытке покинуть РФ. По данным Telegram-канала Mash, певец собирался улететь из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, а оттуда — в Казахстан. Сейчас Тесли находится в изоляторе временного содержания.

До этого сообщалось, что певца проверят на гей-пропаганду за носок на гениталиях. По данным Telegram-канала Mash, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить Тесли на ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганду и привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода.

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