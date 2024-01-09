Солист группы RASA вышел на связь на фоне слухов о задержании

Вокалист дуэта RASA Виктор Поплеев опроверг новости о задержании в Зеленограде. Видео с прояснением Поплеевым ситуации публикует Telegram-канал Mash.

«Мы ездили выступать в Зеленоград — ехали, не нарушая скоростные режимы. У концертной площадки стояла машина на оцеплении, из которой вышел сотрудник ДПС. У него был пропуск на нашу машину. Мы должны были беспрепятственно попасть на площадку, но сотрудник увидел у нас тонировку на стеклах и выписал штраф», — отметил исполнитель хита «Ты пчела, я пчеловод».

Поплеев заявил, что уже снял тонировку на машине и оплатил штраф. Музыкант добавил, что не понимает, почему ситуация с ГИБДД вызвала такой шум.

8 января сообщалось, что солист группы RASA был задержан сотрудниками ГИБДД. Согласно информации Telegram-канала Mash, музыкант ехал в Зеленограде, после чего был остановлен ДПС. Поплеев начал хамить сотруднику и заявил, что опаздывает на выступление.

Российский дуэт RASA был основан в 2018 году. Участниками стали супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко. Первой популярной композицией группы стала «Под фонарем». Спустя три месяца после выхода клипа на песню «Пчеловод» у RASA было 90 миллионов просмотров на YouTube.

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