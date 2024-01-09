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Киркоров впервые выступил на сцене после скандала с «голой» вечеринкой

Певец Филипп Киркоров вышел на сцену в Дубае и признался в любви к России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров выступил на закрытой вечеринке, проходившей в русском ресторане Chalet Berezka в Дубае. Об этом сообщает «СтарХит».

«Сегодня, в Рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять могут только русские люди! Русские духом! Мы всегда ими останемся», — сказал артист во время своего выступления.

Исполнитель отметил, что не представляет свою жизнь без России. Однако Киркоров признался, что иногда хочется выбираться в теплые страны, чтобы спастись от морозов.

«Главное, чтобы не было мороза в сердце и душе, чтобы мы не замерзали душой. И мы никогда не замерзнем, если в нас будет жить любовь. Пусть даже она — жестокая», — подытожил певец.

Издание подчеркивает, что зал на мероприятии Киркорова был переполнен. Билеты раскупили за несколько дней.

Накануне сообщалось, что Филипп Киркоров передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода.

7 января стало известно, что Киркорова вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Ранее адвокат Филиппа Киркорова рассказал о планах певца посетить Белгород.

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