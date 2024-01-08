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Мультфильм Хаяо Миядзаки впервые выиграл «Золотой глобус»

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выиграл «Золотой глобус»

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Studio Ghibli

Анимационная работа японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» завоевала «Золотой глобус». Трансляция премии прошла на телеканале CBS.

Мультфильм победил в номинации «Лучший анимационный фильм». Японская работа впервые одержала победу за всю историю «Золотого глобуса».

Среди номинантов также была анимационная картина японского режиссера Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери». На звание лучшего мультфильма претендовали проекты Disney — «Элементарно» и «Заветное желание», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Братья Супер Марио в кино».

«Золотой глобус» вручается ежегодно в начале года за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. Также каждый год принято выбирать нового ведущего для мероприятия.

Британский комик Рики Джервэйс завоевал «Золотой глобус» в номинации комедийного жанра (стендап), однако сам лично не пришел на церемонию награждения. Он выиграл первую в истории церемонию награду за лучшую роль в стендапе на телевидении, до этого у «Золотого глобуса» не было такой номинации.

Ранее «Барби» получила два «Золотых глобуса».

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