Пришедшему в одном носке на вечеринку Ивлеевой рэперу вручили повестку в военкомат

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) рассказал об условиях содержания в спецприемнике. Об этом сообщает mk.ru

Общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев навестил музыканта в спецприемнике, где пообщался с ним. По словам Лобарева, Васильев проводил время в одиночной камере с бумагами и заявил, что работает над новой песней.

«Говорит мне, Алексей Юрьевич, я не являюсь представителем ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и таковым никогда не являлся. Сообщаю, что не выкладывал ролик, и у меня нет этой постыдной записи», — рассказал общественник.

По словам Vacio, после его ареста на 15 суток его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Также музыкант заверил, что его отвезли в полицию якобы для профбеседы, но допрашивали по поводу вечеринки в «Мутаборе».

В конце декабря 2023 года суд признал Vacio виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после того, как он появился на вечеринке Ивлеевой только в одном носке. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста.

Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Он обжаловал это решение. Днем ранее Васильев должен был выйти на свободу, однако его снова задержали.

Ранее клуб «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца после «голой» вечеринки.