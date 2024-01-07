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Кушанашвили об актерах из «Слова пацана»: «Их забудут»

Журналист Кушанашвили заявил, что актеров из сериала «Слово пацана» забудут

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Журналист Отар Кушанашвили поделился мнением, что актеров из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в скором времени ждет забвение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я всегда это знал и всегда об этом говорил. Но вот что будет дальше: дальше их забудут, они никому не нужны», — написал Кушанашвили.

По мнению телеведущего, единственный, у кого есть шанс «самоутвердиться», — это актер Иван Янковский, сыгравший в сериале Вову Адидаса.

«Но этот прогноз касается профессии. А вот быть доподлинной звездой, ребята, это искусство, и там нет места тупым и нехаризматичным», — заключил Кушанашвили.

Телеведущий прокомментировал интервью актера Никиты Кологривого, который сыграл в сериале Кощея. В нем Кологривый раскритиковал своих коллег по шоу, заявив, что кто-то из артистов «действительно знает, что такое эта жизнь», а кто «играет, что знает эту жизнь». Актер также рассказал, что ему не нравятся люди, которые хвалят проект, но в нем не разбираются.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским проектом по версии зрительского рейтинга «Кино Mail.ru».

Ранее актриса Пересильд заявила, что ее дочь Анна, сыгравшая в «Слове пацана», зарабатывает больше нее на рекламе.

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