Оскар Кучера назвал Ивлееву недалекой

Телеведущий Оскар Кучера рассказал, что ему стало не по себе после просмотра интервью с блогершей Анастасией Ивлеевой. Об этом он заявил в шоу «Злые языки» на Rutube.

«Когда началась вся эта история — рассуждения о [половых] членах, какие-то кринжовые истории. <...> Я посмотрел часть интервью, и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», — сказал Кучера.

При этом актер подчеркнул, что уважает Ивлееву за ее трудолюбие. Кучера, в частности, восхитился, что блогерша смогла сама себя сделать. Он также сравнил Ивлееву с певицей Ольгой Бузовой по уровню упорства.

Говоря о творчестве молодых артистов, Кучера отметил, что ему не нравится тиктокер Даня Милохин.

«Он для меня за пределами добра и зла — это днище. Бесталанный, безголосый, с абсолютно дурацкими песнями какими-то», — добавил Кучера.

Кучера не в первый раз дает оценку Ивлеевой: после «голой» вечеринки блогерши телеведущий осудил ее за извинения. В них Ивлеева пообещала весь заработок с мероприятия передать благотворительным организациям.

Ранее Киркоров улетел в Дубай после вечеринки Ивлеевой.