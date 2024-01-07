Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пересильд чувствовала себя подопытной мышкой на съемках «Вызова»

Актриса Пересильд заявила, что ей было больно из-за критики фильма «Вызов»

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Актриса Юлия Пересильд назвала испытанием подготовку к съемкам фильма «Вызов», снятого в космосе. В интервью Светлане Бондарчук на YouTube она призналась, что чувствовала себя «белой подопытной мышкой».

Пересильд отметила, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордвина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

Перед тренировками Пересильд проходила медицинское обследование — гастроскопию, МРТ.

«Я даже таких аппаратов в жизни не видела. Я себя чувствовала белой подопытной мышкой из-за количества происходящих экспериментов», — пояснила актриса.

Первым тяжелым для Пересильд испытанием стало вестибулярное кресло:

«Первый раз крутилась [в кресле] 10 минут. Если ты не умер, то у тебя есть шанс (смеется)».

Актриса добавила, что временами чувствовала боль и обиду из-за критики в свой адрес.

«На меня все были злые, что я снималась. Больно, обидно. Столько раз сводило скулы. Но я докажу, что я вам не девочка», — подытожила Пересильд.

Пересильд неоднократно говорила, что столкнулась с травлей из-за участия в фильме «Вызов». После выхода картины Пересильд подчеркивала, что съемки в космосе уже стали частью ее биографии, которую не получится отменить.

Ранее Юлия Пересильд заявила, что дочь Анна превзошла ее успех.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами