Пересильд чувствовала себя подопытной мышкой на съемках «Вызова»

Актриса Юлия Пересильд назвала испытанием подготовку к съемкам фильма «Вызов», снятого в космосе. В интервью Светлане Бондарчук на YouTube она призналась, что чувствовала себя «белой подопытной мышкой».

Пересильд отметила, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордвина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

Перед тренировками Пересильд проходила медицинское обследование — гастроскопию, МРТ.

«Я даже таких аппаратов в жизни не видела. Я себя чувствовала белой подопытной мышкой из-за количества происходящих экспериментов», — пояснила актриса.

Первым тяжелым для Пересильд испытанием стало вестибулярное кресло:

«Первый раз крутилась [в кресле] 10 минут. Если ты не умер, то у тебя есть шанс (смеется)».

Актриса добавила, что временами чувствовала боль и обиду из-за критики в свой адрес.

«На меня все были злые, что я снималась. Больно, обидно. Столько раз сводило скулы. Но я докажу, что я вам не девочка», — подытожила Пересильд.

Пересильд неоднократно говорила, что столкнулась с травлей из-за участия в фильме «Вызов». После выхода картины Пересильд подчеркивала, что съемки в космосе уже стали частью ее биографии, которую не получится отменить.

Ранее Юлия Пересильд заявила, что дочь Анна превзошла ее успех.