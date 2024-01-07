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Искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя

Искусствовед Попов: переезд «Троицы» в ХХС — непродуманная операция

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Перенос иконы «Троица» Андрея Рублева на временное хранение в храм Христа Спасителя является не вполне продуманной операцией. Об этом РБК заявил замдиректора по научной работе Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Геннадий Попов.

Искусствовед отметил, что памятникам по типу «Троицы» нужно находиться в местах с подходящей температурой и влажностью, что не было обеспечено. Более того, перевозку иконы осуществляли в разгар морозов.

«Это все фантастическое мероприятие, результатом которого может быть сильное ухудшение состояния [иконы]... Если перекатывать икону с места на место — это плохо кончится. Надо найти место для «Троицы» и угомониться», — считает Попов.

Икону «Троица» доставили в храм Христа Спасителя в Москве 5 января. Здесь она будет находиться на время празднования Рождества Христова.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили в храме Христа Спасителя, а позднее перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Предполагалось, что спустя год ее отправят в Троице-Сергиеву лавру.

Ранее в грузинском храме нашли икону с изображением Сталина.

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