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Стало известно, когда стартуют съемки фильма «Острые козырьки»

Съемки фильма «Острые козырьки» начнутся в 2024 году

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BBC Television Centre

Сценарист Стивен Найт подтвердил, что у сериала «Острые козырьки» появится продолжение в виде одноименного фильма. Об этом он сообщил в интервью Radio Times.

При этом Найт уже практически написал сценарий к ленте, — ему остались последние фрагменты.

«Сейчас я просто работаю над последними фрагментами. Я просто сажусь за ноутбук и начинаю писать. Для меня это немного похоже на сон. Затем ты перечитываешь и такой: «Это очень хорошо, но откуда это взялось?» — поделился Найт.

Сценарист отметил, что съемки полнометражной ленты по «Острым козырькам» запланированы в середине 2024 года.

Подробностей по поводу актерского состава пока нет. Не известно, вернется ли Киллиан Мерфи к роли Томаса Шелби.

Оригинальный сериал завершился в 2022 году после шести сезонов. С тех пор Мерфи заявлял, что хотел бы сняться в фильме, если ему будет «что рассказать».

«Острые козырьки» рассказывает о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века. В центре повествования клан Шелби, который стал одним из самых влиятельных и жестоких в городе. Отличительной чертой банды были зашитые в козырьки головных уборов лезвия.

Ранее Мерил Стрип назвала фильм, который спас киноиндустрию в 2023 году.

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