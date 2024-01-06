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Голливудский актер перед смертью передал «привет из рая»

Актер Кристиан Оливер перед авиакатастрофой в соцсетях передал «привет из рая»

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Global Look Press

Голливудский актер Кристиан Оливер перед гибелью в авиакатастрофе на Карибах опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором передал «привет из рая».

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — написал актер за три дня до своей смерти.

6 января стало известно, что Оливер погиб с двумя дочерьми в авиакатастрофе на Карибах. Все находившиеся на борту, включая пилота Роберта Сакса, погибли при падении.

Оливеру был 51 год, его дочерям — 10 и 12 лет.

Оливер родился в Германии, но почти всю жизнь прожил в США, он известен ролями в фильмах «Хороший немец» (The Good German), «Спиди-гонщик» и «Валькирия». Кроме этого, он недавно принял участие в съемках последней части франшизы «Индиана Джонс». Наиболее известен по роли детектива-инспектора Яна Рихтера в 7—8 сезонах немецкого телесериала «Спецотряд «Кобра 11».

Ранее в Польше комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском уличили во лжи.

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