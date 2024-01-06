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Рэперу Vacio грозит еще 15 суток после участия в вечеринке Ивлеевой

ТАСС: рэперу Vacio грозит еще 15 суток ареста после участия в вечеринке Ивлеевой

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Рэперу Николаю Васильеву (Vacio) грозит второй арест на 15 суток после участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Лефортовского суда столицы.

В конце декабря 2023 года суд признал Vacio виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей и ареста на 15 суток. Он обжаловал это решение. Накануне рэпер должен был выйти на свободу, однако его снова задержали и составили новый протокол. За что — не уточняется.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio (пришедший на вечеринку только в одном носке) и Джиган.

Последствия вечеринки оказались неутешительными для ее участников, артисты были вырезаны из новогодних огоньков, их концерты отменены. 27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски, клуб «Мутабор» опечатали.

Ранее стало известно местонахождение Ивлеевой.

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